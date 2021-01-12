Elektrik kesintisi var

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 13 Ocak Çarşamba günü ilimiz Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacağı SEDAŞ tarafından duyuruldu.

Buna göre Merkez ilçede saat 09.00-17.00 arasında şebeke yatırım çalışması nedeniyle Topardıç Köyünde;

Gerede ilçesinde saat 12.00-13.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Demirciler Mah., Alemdar Sk. Eski Sanayi 3 Nolu Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Gürcan Sk. Hacı Emin Efendi Caddesinde;

Saat 11.00-15.00 arasında şebeke yatırım çalışması nedeniyle Dayıoğlu Mah. , Ankara Bolu Yolu Civarları, Avaroğlu Cd., Barbaros Sk., Bağkurevleri Sk., Bosna Sk., Cennet Sk., Cihangir Sk., Duygu Sk.Elvan Sk., Emre Sk., Fatih Sk., Gelincik Sk., Gülen Sk., Güzel Sk., Hayrettin Demiralp Cd., Hızırbey Cd., Hisar Sk., Işıklı Sk., Kale Sk., Karapınar Cd., Kazım Karabekir Cd., Kelebek Sk., Kılıç Sk. Kosova Sk., Köroğlu Cd., Lale Sk., Levent Sk., Menekşe Sk., Mevlana Sk., Mostar Sk., Nergiz Sk., Nilüfer Sk., Osmanlı Cd., Pilevne Sk.,Rüya Sk., Rüzgarlı Sk., Selvi Sk., Sümbül Sk., Turgut Reis Sk., Turna Sk., Türkmen Sk., Veysel Karani Sk., Yasemin Sk., Yavuz Sk.,Yurt Sk., Zafer Sk., Zambak Sk., Çınar Sk., Çiğdemli Sk., Şafak Sk., Demirciler Mah. , Osmanlı Cd., Kitirler Mah., Eski Hükümet Sokakta;

Saat 13.30-14.00 arasında röle çalışması nedeniyle Kabiller Mah. Su Sk. Alınteri Sk. Atatürk Bulvar Belkis Sabancı Cd. Ceylan Sk. Emniyet Sk. Muallim Evleri Sk. Mücahit Sk. Yayla Sk. Çamdibi Sk. Seviller Mah. Ankara Bolu Yolu Atatürk (Üst Yol) Bulvar Atatürk Blv. Hükümet Caddesinde;

Yeniçağa ilçesinde saat 11.30-12.00 arasında röle çalışması nedeniyle Asil Bey Mh., Ankara Bolu Yolu Sanayi Sitesi , Yaşar Çelik Cd. Yeniçağa Sanayi Sitesi Gölyüzü Mah. 34. Sokakta;

Saat 09.30-11.30 arasında röle çalışması nedeniyle 10. Sk. 15. Sk. 17. Sk. 4. Sk. 8. Sk. Dörtdivan Cd. Eskiçağa Cd. Molla Hasan Cd. Sultan Reşat Cd. Şair Dertli Sk. Camiatik Mah., 2. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Dörtdivan Cd. Eskiçağa Caddesinde elektrik kesintisi uygulanacak.