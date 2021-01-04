Elektrik kesintisi yapılacak

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle ilimiz Merkez ve Gerede ilçesinde 5 Ocak Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. SEDAŞ’tan yapılan planlı kesinti bildirimine göre;

Gerede ilçesi Yeni Mahallede saat 09.00-17.00 arasında enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılan çalışma nedeniyle; Merkez ilçede ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle saat 09.30-17.30 arasında Çepni Köyünde; saat 09.00-17.00 arasında Topardıç Köyü Değirmen Yanı ve Güneyfelakettin Köyünde elektrik kesintisi yaşanacak.