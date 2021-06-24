Elektrik panosu yandı



Haber: Okay Özcan

İlimizin yüksek nüfuslu mahallerinden biri olan Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokakta SEDAŞ’a aitelektrik panosunda yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Çevre halkı panik yaptı, çevrede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalelerinin ardından olayı SEDAŞ ekiplerine devretti. Nedeni belirlenemeyen yangına müdahale eden SEDAŞ ekipleri elektrik panosunu saat 17.07’ye kadar tamir edeceklerinin bilgisini verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 17:11