Elektrik trafosu yandı

Haber: N. HalidAltundal

Yeniçağa ilçesi Asil Bey Mahallesinde bulunan bir trafoda yangın çıktı. Trafonun yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle trafo tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, soğutma çalışmaları sonrasında olay yerini SEDAŞ ekiplerine devrederek merkeze döndü. Trafo yangını nedeniyle bir süre elektrik kesintisi yaşandı.