Elektrik tüketicisi dijitalleşiyor

Haber: Okay Özcan

Uygulama üzerinden yapılan işlem adedi ise 300 bine yaklaşırken çekiliş kampanyasında 2 şanslı abone Iphone 11, 10 talihli ise Apple Watch 5 kazandı. Sepaş Enerji’nin şubat ayında devreye aldığı Sepaş Cebinde mobil uygulamasına yönelik ilgi artıyor. Kolay ve güvenli müşteri deneyimi sunan uygulamayı indiren abone sayısı, kullanıma açıldığı 7 ay içinde 70 bine ulaştı. SepaşCebinde’yi indirenler her ay düzenli olarak ortalama 3 defa oturum açarken yapılan toplam abonelik işlemi sayısı 300 bine yaklaştı.

ABONELER MOBİL UYGULAMAYI BENİMSEDİ

SepaşCebinde’yi akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren aboneler en çok çekiliş kampanyası, tüketim detayları, fatura işlemleri ve sözleşme hesabı bilgileri gibi sayfaları ziyaret etti. Bilgi güncelleme, borç ödeme tarihi değişikliği ve fatura iletim yolu tercihleri gibi işlemler de mobil uygulama üzerinden sıklıkla gerçekleştirildi. Kullanıcılar, uygulama yaşadıkları şehir, ilçe veya mahalledeki ortalama elektrik tüketimlerini inceleyip kendi rakamlarıyla karşılaştırma imkanına da sahip oldu.

MÜŞTERİ DENEYİMİ KİŞİSELLEŞTİRİLDİ

Sepaş Enerji abonelerinin dijital kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Sepaş Cebinde, tüketici davranışlarına göre güncelleniyor. Kişiselleştirilen tüketici bilgilerinin, tek bir online platformda görülebilmesi ise elektrik perakende sektöründe yenilik niteliği taşıyor.

HEDİYE KAZANANLAR BELLİ OLDU, KAZANMA FIRSATI SÜRÜYOR

Uygulamayı indirip en az 1 adet elektrik faturasını Sepaş Cebinde üzerinden ödeyenlerin katılabildiği hediye kampanyası devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 2 abone Iphone 11 sahibi olurken 10 kişi de Apple Watch 5 kazanma şansı yakaladı. Kampanya kapsamında toplamda 4 Iphone ve 20 Apple Watch 5, çekilişle şanslı abonelere hediye edilecek.

Faturasını son ödeme tarihi geçmeden uygulama ile ödeyen ve fatura borcu olmayan, bireysel ve gerçek kişi adına şahıs şirketi aboneliği bulunan kişiler, kampanya dönemi süresince gerçekleşecek çekilişlere katılabiliyor. Ayrıca, bu koşullar sağlanarak ödenen her fatura için çekilişe katılma hakkı bulunuyor. Çekiliş dönemleri, Sepaş Enerji’nin sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.

Kampanyaya ilişkin detaylara, Sepaş Cebinde uygulaması üzerinden ya da www.sepas.com.tr’den ulaşılabiliyor.