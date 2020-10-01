Elektrik ve benzine zam geldi

Haber: N. Halid Altundal

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

ARAÇ SAHİPLERİNİ ÜZECEK HABER

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre ise benzinin litre fiyatında artışa gidildi. EPGİS’ten yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 14 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.