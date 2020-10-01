Elektrik ve benzine zam geldi

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) alınan karar sonrası elektriğe yüzde 5,75 zam yapıldı. Öte yandan benzinin de litre fiyatında artışa gidildi.

Elektrik ve benzine zam geldi

Haber: N. Halid Altundal

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre ise benzinin litre fiyatında artışa gidildi. EPGİS’ten yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 14 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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