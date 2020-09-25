Elektrik ve doğalgaz gelmiş haberimiz yok

Türkiye İstatistik Kurumu, zamları açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 32.3, doğalgazın fiyatı yüzde 34.7 yükseldi. Konutlarda, 1 kilowatt saat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu. Doğalgazda yaşanan artış ise elektrikten daha fazla. Buna göre konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruşa yükseldi.

Sanayi tarafında yaşanan artış konutlara göre daha sınırlı kaldı. Buna göre sanayide 2020 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kilowatt saat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

Sanayide 2020 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189,0 kuruşa çıktı.