Haber: Esra ÖZTÜRK

Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Doğalgaza son 3 ayda 3 zam yapıldı. Doğalgaza yeni zam oranları konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18,5 olarak açıklandı. Böylece BOTAŞ üçüncü ay üst üste zam kararı almış oldu. Ağustos ve Eylül aylarında BOTAŞ konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14’er zam açıklamıştı.