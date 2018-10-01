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01 Ekim 2018 Pazartesi
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    • Elektrik ve Doğalgaza yine zam

    Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) de doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

    01 Ekim 2018 Pazartesi 09:53
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    Elektrik ve Doğalgaza yine zam

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında zam yapıldı.

    Doğalgaza son 3 ayda 3 zam yapıldı. Doğalgaza yeni zam oranları konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18,5 olarak açıklandı. Böylece BOTAŞ üçüncü ay üst üste zam kararı almış oldu. Ağustos ve Eylül aylarında BOTAŞ konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14’er zam açıklamıştı.


    Anahtar Kelimeler: Elektrik, Doğalgaz, Fiyatlarına, Zam, Yapıldı.

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