Elektrik vurgunu yargıya taşındı

Haber:Volkan Yılmaz

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir görsel paylaşan Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Ahmet Koçak, “Konfederasyonumuza Bağlı Enerji Bir-Sen, EPDK'nın elektrik dağıtım şirketlerinin idari giderlerinin vatandaşa fatura edilmesine yönelik kurul kararını yargıya taşıdı” dedi.

Konuya dair bir açıklamada Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan geldi. yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Elektrik dağıtım şirketlerinin, idari giderlerini vatandaşa fatura etmesine neden olan EPDK kararı, Enerji-Bir-Sen’imiz tarafından yargıya taşımıştır." ifadelerine yer verdi.

EPDK'nın resmî gazetede yayımlanan kurul kararıyla birlikte elektrik dağıtım şirketlerinin idari giderleri tüketicilerin faturalarına yansıtılacak. Yapılan değişiklikle tüketicilerin elektrik faturalarında yüzde 1'lik bir artışın olması bekleniyor. Enerji Bir-Sen söz konusu kararı, Danıştay'a taşıyarak iptal edilmesini talep etti.