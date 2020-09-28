Elektrik yine kesilecek!

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Gerede ilçesi genelinde, SEDAŞ’ın enerji ihtiyacı ve ilave şebeke yatırım çalışması nedeniyle 29 Eylül 2020 Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta da yapılan kesinti dolayısıyla çocuklarının derslerden geri kaldığını belirten birçok öğrenci velisi duruma tepki gösterdi.

KESİNTİ YAPILACAK YERLER

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kesintinin yapılacağı yerler şu şekilde belirlendi: “Dayıoğlu Mah., Ankara Bolu yolu civarları, Avaroğlu Cd., Barbaros Sk., Bağkurevleri Sk., Bosna Sk., Cennet Sk., Cihangir Sk., Duygu Sk., Elvan Sk., Emre Sk., Fatih Sk., Gelincik Sk., Gülen Sk., Güzel Sk., Hayrettin Demiralp Cd., Hızırbey Cd., Hisar Sk., Işıklı Sk., Kale Sk., Karapınar Cd., Kazım Karabekir Cd., Kelebek Sk., Kılıç Sk. Kosova Sk., Köroğlu Cd., Lale Sk., Levent Sk., Menekşe Sk., Mevlana Sk., Mostar Sk., Nergiz Sk., Nilüfer Sk., Osmanlı Cd., Pilevne Sk., Rüya Sk., Rüzgarlı Sk., Selvi Sk., Sümbül Sk., Turgut Reis Sk., Turna Sk., Türkmen Sk., Veysel Karani Sk., Yasemin Sk., Yavuz Sk., Yurt Sk., Zafer Sk., Zambak Sk., Çınar Sk., Çiğdemli Sk., Şafak Sk., Demirciler Mah. , Osmanlı Cd., Kitirler Mah., Eski Hükümet Sk.”