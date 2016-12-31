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EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli nihai perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olduğu belirtilen açıklamada, bu iki bedelin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış olmadığı açıklandı.