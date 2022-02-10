Elektrik zammına TDP’den de tepki



Haber: Uğur Balaban

Grup adına konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, “Kış ayının en sert geçtiği bu günlerde Ocak ayı itibariyle hükümetin elektrik, doğalgaz ve petrol ürünlerine yapmış olduğu zamları protesto etmek için toplandık. Yeni yılla birlikte emekli ve asgari ücret oranlarında rekor düzeyde denilerek hükümet tarafından zamlar açıklandı ve vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği ifade edildi. Ancak bugün hepimiz görüyoruz ki yapılan maaş zamları henüz Şubat ayında çoktan eridi, kayboldu.” dedi.

Türkiye’de enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğunu ifade eden Beykoz, “Yeni yıla doğal gaza yüzde 25, elektriğe ise kademeli olarak yüzde 127’ye kadar zamlarla girdik. Asgari ve emeklilik zamları bir yana hane halkları, ticarethaneler, fabrikalar, medya kuruluşları ve daha niceleri bu zamlar karşısında ezilmektedir. -22 derecelerin görüldüğü Türkiye’nin en soğuk şehri Bolu’da vatandaşlarımız elektriği kullanamaz, kombileri yakamaz olmuştur. 2022 yılında dünyanın neresinde evlerinde gaz lambaları kullanan, battaniyelerle ısınmaya çalışan insanlar görebiliriz? Hani dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girecektik? Hani doğalgaz rezervleri bulup dış ülkelere bağımlılığı bitirip şahlanış dönemi yaşayacaktık? Zamlara, hayat pahalılığına ve tüm bu sıkıntı ve zorluklara yeter diyoruz. Elektrik ve doğalgaz zamları geri çekilsin.” diye konuştu.

MADALYA TAKTILAR

Açıklama sonrası Maksut Beykoz, 2.500 TL emekli ile geçinmeye çalışan bir vatandaşa mizansen olarak madalya taktı. AKP’nin bir yazar kasa ile iktidara geldiğini ifade eden Beykoz, “O yazar kasa ile gelen AKP, elektrik sayacı ile gidecektir” diyerek elinde tuttuğu sayacı yere fırlattı.