Elektrikler bu günlerde kesilmeyecek

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşları mağdur eden elektrik kesme işlemlerine dair aldıkları yeni kararı açıkladı. EPDK Başkanı Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında,, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için Cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde -yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak” dedi.

“DAĞITIM ŞİRKETLERİNE CEZA VERİLECEK”

Dağıtım şirketleri ile alakalı da bilgi vere Yılmaz, “Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek” ifadelerini kullandı.