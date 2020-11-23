Elektrikler kesilecek!

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından 24 Kasım Salı günü ilimizde planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu. SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre ilimiz Merkez, Mudurnu, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde elektrik kesintileri yapılacak. Buna göre 24 Kasım Salı günü arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla Mudurnu’da 10.00-14.00 saatleri arasında Abant TRT vericileri, Vodafone verici, Turkcell verici bölgesinde; Dörtdivan’da 09.30-13.00 saatleri arasında Dülger Köyünde; Gerede’de 09.30-14.00 saatleri arasında Kalaç, Çukurca Köyü, Hasanlar, Akbaş, Mukamlar, Çalaman, Zeynetler, Külef Köylerinde; Merkezde 09.00-14.00 saatleri arasında Kürkçüler Toki Konutları, Yukarı Çivril Mahallesi, Yumrukaya Köyü, Gölköy Köyü, Emin İsmail Gökdemir, Ahmet Akdağ Kümes, Murat Cavcav, M.Tarık Hotamışlıgil, Tck.Bolu Batı Gişeleri, Üniversite Arıtma, Üniversite Prefabrikleri, Yurtkur Gölköy, Aibü Toplu Konutları, Aibü Su Pompası, 2f Öğrenci Yurdunda planlı elektrik kesintisi yapılacak.