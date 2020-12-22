Elektrikler kesilecek

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez ve Mudurnu ilçelerinde 23 Aralık Çarşamba ve 24 Aralık Perşembe günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 23 Aralık Çarşamba günü;

Mudurnu’da 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Ilıca Köyünde;

Merkez ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Karaköy Köyü, 1. Sk. 2. Sk., Yaşar Çelik Sk., 15 Temmuz Demokrasi Bulv., Aşağıkaraköy, Karaköy-2 Cd. Karaköy-3. Karaköy-Hastane Cd., Kasaplar Mah., Ahmet Baysal Blv. Aydınlık Sk., Güçükdere Sk., Poliköy Evlerinde;

Merkez ilçede 12.00-14.00 saatleri arasında enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılan çalışma nedeniyle Alpağut Mah., 2 Cd. 254 Sk. 3 Cd. Alpağut Cd. Dr. Aykut Barka Bulvarı Sk. Köroğlu Park Yerleşkesi, Ağaçcılar Köyü 2 Sk., Aktif Sk., Dr.Aykut Barka Bulvarında elektrik kesintisi uygulanacak.

24 Aralık Perşembe günü ise;

Merkez ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi nedeniyle Çepni Köyünde;

Merkez ilçede 11.30-13.30 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması nedeniyle İhsaniye Mah., 19 Mayıs Sk. Ada Sk. Ahçıoğlu Sk., Ertuğrul Sk, Kır Sk. Konuralp Cd. Stadyum Cd. Tavil Mehmet Paşa Cd. Özlem Sokakta;

Mudurnu ilçesinde 10.00-13.00 saatleri arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması nedeniyle Taşçılar Köyü, Tımaraktaş Köyünde elektrik kesintisi uygulanacak.