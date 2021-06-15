Elektrikler ne zaman kesilecek?

Haber: Okay Özcan

​​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede, Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde 15 Haziran Salı ve 16 Haziran Çarşamba günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 15 Haziran Salı;

Merkez ilçede, 08.30-10.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Gölyüzü Mah. Akyol Sk., Buğdaylı Sk., Dalkılıç Sk., HisaraltıSk., Kara Aslan Sk., Tavil Mehmet Paşa Cd., Uğur Sk., Şehit Kani Cd., İhsaniye Mah. AkkanatSk., Aralık Sk., Ağdacı Sk., Dere Sk., Gözen Sk., Kuzey Sk., Çukur Çeşme Sk., Özlem Sk., İsmet Paşa Cd.;

Merkez ilçede, 10.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. Gölcük Bulvarı , 3297. Sk., Akıncı Sk., Doğan Sk., Evliya Sk., Gölcük Sk., Hacı Yusuf Yar Cd., Kahraman Sk., Kaplan Sk., Serkan Sk., Volkan Sk.,Okçular Köyü 3298. Sk.;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Derecetinören Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 09.30-10.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Munduşlar Yol kenarı;

Mudurnu ilçede, 11.00-11.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike araz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle BüyükcamiMah. , A.Selahattin Baysal Cd. Dumlupınar Sk. Erdemler Sk. Hamam Sk. Havlu Sk. Karanfil Sk. KatiplerSk. Kayacık Sk. KuzyakaSk. Menekşe Sk. Nisan 17. Sk. Sümbül Sk. SivricealtıSk. HızırfakıMah. , A.Selahattin Baysal Cd. Ankara Cd. Seyrancık Mah. , Ahmet Hamamcıoğlu Sk. Erkay Sk. Gonca Sk. Gül Sk. Kardelen Sk. Kuran Kursu Sk. Kurtlar Sk. Kuzey Sk. Köprübaşı Sk. Papatya Sk.;

Yeniçağa ilçede, 11.00-13.00 saatleri arasında 3. şahıs tarafından gerçekleştirilen tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Anatolya Mad Fabrıkası, Tades Gıda AsagıkuldanKoyü, Akıncılar Yaylası, Yukarı Kuldan;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.00 saatleri arasında ekonomik ömrünü tamamlayan ekipman değişimi nedeniyle Bünüş Köyü;

Dörtdivan ilçede, 10.00-15.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Orta Köy;

Mengen ilçede, 14.00-16.00 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi nedeniyle Cazlar Köyü , Eskipazar Mengen Yolu Hayrat Sk. Karapınar Mah. , 14 Evler Cd. Aykan Sk. Cazlar Sk. Demirel Sk. Dinçer Sk. PazarköyCd. Sahil Sk. TürkbeyliMah. , AksuSk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Cd. Hükümet Sk. PazarköyCd. Sahil Sk. Yaşar KarbancıoğluCd. Öztürk Sk. İtfaiye Sk. Şht.Levent Şahin Sk.;

Gerede ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Salur Köyü;

Göynük ilçede, 10.00-12.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle, Caferler Köyü , Kızılkuyu Caferler Mah Köy Sokağı Göbeller Köyü , Kızılkuyu Köyü Göbellermah Köy Sokağı Kızılkuyu Köyü , Kızılkuyu Köyü Yolu Köy Sokağı Köstekler Köyü , Kızılkuyu Köyü Köstekler Kilciler Köyü , Kilçiler Köyü Yolu;

16 Haziran Perşembe günü;

Merkez ilçede, 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Gölyüzü Mah. Ali Haydar Sk.,AytuğluSk., Buğdaylı Sk., Kırım Sk., Çayır Pınar Sk.,İlhan Sk., İzzet Baysal Cd., Şehit Kani Cd., Köroğlu Mah. Akdağ Sk., Balıklı Sk., Beyazıt Sk., Gerede Cd., Karga Tepesi Sk., Ruşen Ali Sk., Sultan Sk., Şehit Erol Erdoğan Sk.;

Merkez ilçede, 05.00-07.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Hamza Bey Köyü, Çukurören Köyü, Yakabayat Köyü, Yakuplar Köyü Yaylası, Hamzabey Yaylası, Yeniköy Köyü, Musluklar Köyü , Dumantepe Sitesi, Yukarısoku Mah. ,Yukarısoku Çele Cd. Çöp Yolu Sk.,Yukarısoku Özel Tesis Ve Fabrikalar;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Derecetinören Dere Mahallesi;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.00 saatleri arasında ekipman değişimi çalışması nedeniyle Bünüş köyü;

Gerede ilçede; 10.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Sapanlıurgancılar köyü;

Mudurnu ilçede, 12.30-17.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike araz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Tımaraktaş Merkez Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.