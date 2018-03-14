Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Baba Burhan Emer’in hayatı 1986 yılında evlendikten sonra askere gitmesiyle başladı. Vatani görevini yaparken tabur komutanının postası tarafından kaza kurşunuyla vuruldu ve uzun süren ameliyat sonrası baba Emer’in bir böbreği alındı. Baba Emer hem vatani görevini yarıda bırakmak zorunda kaldı hem de malulün emekli edildi.

Hastanelerde gördüğü tedaviler sonrası memleketi Bolu’nun Taşkesti beldesine geldi ve Zehra Emer’le evliliğini sürdürmeye başladı. 1999 yılında bu evlilikten bir erkek çocukları oldu. Çocuklarına Kadir isimlerini verdiler. Kadir bir yaşına girdiğinde yüksek ateşlenme sonucu beldenin sağlık ocağına getirildi. Baba Emer’in kaderi ikinci kez değişim göstermesi de böyle başladı. Sağlık Ocağında görevli bir doktor kızamık geçiren küçük çocuğa yanlış iğne vurunca, felç geçirerek, yatağa mahkum oldu.

Küçük Kadir bir yaşındayken yapılan yanlış iğne sonrası yatağa mahkum olurken, baba Burhan Emer, hayatta ikinci defa yıkıldı. O günden bu yana eli öpülesi baba her şeyini felç olan oğluna adamaya başladı. Küçük Emer 9 yaşına kadar babasının gözetiminde yataktan hiç çıkmadı. Yaşıtları sokaklarda gönüllerince doyasına oyunlar oynarken, o yaşıtların seslerini duyarak gözyaşları dökmeye başladı.

Çocuğunu sokağa çıkartmak ve hava aldırmak isteyen baba, hemen Bolu Valiliğine müracaat ederek tekerlekli bir sandalye temin etti. Eli öpülesi baba 10 yıldır yağmur çamur, sıcak soğuk, kar kış demeden her gün oğlunu tekerlekli sandalyeye koyarak üstünü başını iyice örterek soğuk havalarda bile saatlerce gezdirerek, kısa sürelide olsa mutlu olmasını sağlıyor.

SOKAĞA ÇIKMAYINCA AĞLIYOR

Oğlunun her gün sokağa çıkmak isteği olduğunu vurgulayan Baba Emer; “Şayet Kadir’im evden dışarıya çıkmaksa, hemen ağlamaya başlıyor. Bende bu durum karşısında çok üzülüyorum. Kış aylarında bile yollar karlı iken onu iyece battaniyelerin içerisine koyup gezdiriyorum. Yatalak olması oğlumun sokaklara çıkmasını engellemez. Her şeyim onun için. Kadir’den başka 3 çocuğum daha var. Allah’ıma şükür onlar sağlıklı” dedi.

BİR EVİMİZİN OLMASINI İSTİYORUM

Malulün emekli olduğu için devletten ayda Bin TL, emekli maaşı aldığını ve bu maaşın 500 TL’sini ev kirası olarak verdiğini kalan parayla da kıt kanaat geçinmek zorunda olduğunu da açıklayan baba; “Aldığım emekli maaşı yetmiyor. Tek isteğim devletimizin veya Belediye Başkanımızın bize bir ev vermesini istiyorum. Şu an oturduğumuz ev ailemize yeterli değil. Yatağa mahkum olan oğlumuza daha geniş ve ferah bir evde ömrüm yettiği kadar bakmak istiyorum”

BEZ PARASI ÇOK

Ev kirasının yanı sıra felç olan oğlunun bez parasının çok fazla olduğunu da açıklayan baba Burhan Emer; “Oğlumun bez giderleri çok fazla. Gururum nedeniyle kimsenin kapısını da çalıp yardım isteyemiyorum. Eğer hayırsever ve yardımsever insanlar destek olursa hiç olmazsa bez yardımında bulunsunlar” dedi.

DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLAMADIM

Çocuğuna yanlış iğne vurarak felç olmasına neden olan doktor hakkında dava açamadığını da belirten Baba Emer; “Çocuğum felç olmasının ardından bu üzüntüyü yaşarken onun üstüne babamı kaybettim. İki üzüntü beni perişan etti. Bu yüzden doktor hakkında şikayetçi olamadım. Maddi imkanlarımda buna yetmedi. Onu Allah’a havale ediyorum. 10 yıldır yavrumu her türlü hava koşullarına rağmen dışarıya çıkartıp gezdirmek, onu mutlu etmek, bir an olsa bile küçücük de olsa gülmesi bana yetiyor. Şayet oğlum felç olmasaydı asker olmak istiyordu. Bunu da tam konuşamaması bile tek tek kelimeler kurarak bana anlattı. Zaman zaman onunla tam konuşmayı beceremese bile sohbet edebiliyorum. Yavrumun dilinden bir tek ben anlıyorum” açıklamasında bulundu.