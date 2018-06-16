Haber: SEMİH BAYKAL

İlimizde yapılan bir sokak röportajındaki 80 yaşındaki dedenin sözleri sosyal medyayı salladı. Yerel bir televizyon kanalı tarafından yapılan röportajda yaşlı dede içindeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisini yansıttığı sözleriyle sosyal medyada fenomen oldu.

“300 KİŞİYLE DAĞDA BU MEMLEKETİ BEKLEDİ”

Yerel televizyon kanalının keserek yayınladığı röportaj kısa sürede tüm Türkiye’de yayıldı. Sosyal medya platformlarında yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan videoda isminin Şerafettin olduğu öğrenilen 80 yaşındaki dede Atatürk sevgisini şu sözlerle anlattı: “60 senedir oy kullanıyorum ama ondan hiçbir zaman vazgeçmedim. Ama iyi ama kötü… O kurdu bu memleketi. Bu vatanın, bu milletin Allah’tan Peygamber’den sonra odur babası. O olmasaydı bu Türkiye olmayacaktı. Paylaşmışlardı. Haymana’ya kadar gelmişlerdi, dağıtmışlardı bu memleketi. Kazma, kürek, baltayla, 300 kişiyle dağda bu memleketi bekledi. Bu 500 kişiyle sarayda yaşıyor. Böyle memleket olmaz. Böyle insanlık böyle kültür olmaz, olmaz, olmaz… Gelsinler beni tutuklasınlar, ben 80 yaşına girdim.”