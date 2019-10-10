Elif’in Düşleri 14 Burda AVM’de

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolu’nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 14 Burda AVM, 12 – 13 Ekim tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri’ ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeye davet ediyor.

Meyve ve sebzeleri çok seven, her gün manav dedesini ziyaret eden ve düşlerinde sebze ve meyvelerle konuşabilen Elif, onlarla eğlenceli oyunlar oynuyor ve faydalarını öğreniyor.

Esas 14 Burda AVM’de 12 – 13 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı ‘Elif'in Düşleri’ etkinliği 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.