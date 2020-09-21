Elikkaya Ailesinin Mutlu Günü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğünde sıkı tedbirler uygulandı. Ptt cadedesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Emrullah ve Filiz Elikkaya’nın kızları ile Bolu sanayisinden emekli İbrahim ve Selda Çelen’in oğulları çevre yolu üzerinde olan bir düğün salonunda dünya evine girdiler. Çiftin nikahlarını Bolu Belediyesi BaşkanYardımcısı Rasim Özdemir kıyarken genç çiftlere bi ömür boyu mutluluklar diledi. Virüs tedbirleri altında yapılan düğünde genç çiftler bir ömür ayrılmamaya söz verdiler.Genç çift düğünde davetliler ile yakından ilgilenirken “Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğüne sınırlı sayıda davetli katılabildi. Bizlere gerek sosyal medyadan gerekse arayarak mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Bizde Bolu Gündem Yayın Grubu olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.