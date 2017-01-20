Haber: Kasım ŞAHİN

Ak Parti Bolu İl Başkanlığı görevine getirildiği andan itibaren özellikle parti içersinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında, STK’larda, üniversite öğrencileri arasında Halep’e yaptığı destekten dolayı gündeme gelen Doğanay büyük acı içersinde. Yıllarca elinde büyüdüğü anneannesi Emine Çevik’in ölüm haberini alan Doğanay acıların en büyüğünü yaşadı. Hakkı rahmetine kavuşan Çevik dün Göknükören Köyünde kılınan Cuma ve Cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Başta Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay olmak üzere tüm ailesine baş sağlığı diler merhuma Allahtan rahmet niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.