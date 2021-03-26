Elini kolunu sallayarak çaldı

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan Uğur Apartmanında meydana geldi. Saat 19.30 sularında binaya giren hırsız, apartman merdivenlerine zincirle bağlanmış olan bisikleti dakikalar içinde çaldı. Hırsızın binaya giriş ve çıkış anı anbean çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafasında bere ve yüzünde maske bulunan hırsızın, soğukkanlı bir şekilde apartmana girdiği görülüyor. Binaya giren hırsız bisikletin merdivenlere bağlandığı zincirin kilidini kırdıktan sonra tekrar apartman kapısına dönerek etrafı kontrol ediyor. Etrafta kimsenin olmadığını gören soğukkanlı hırsız daha sonra bisikleti alarak apartmandan çıkıyor. Belediye istikametine doğru giden hırsız kısa sürede kameraların görüş açısından çıkıyor.

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Olaydan bir süre sonra apartmana giren bisikletin sahibi Birol Torunoğlu, bisikletin yerinde olmadığını görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina içerisinde inceleme yaptıktan sonra çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da izledi. Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatan polisler, şüphelinin eşkalini belirlemeye çalışıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 22:31