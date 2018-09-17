Haber: Kasım ŞAHİN

Muharrem Demirel’in, sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı 3 fotoğraf, güne damgasını vurdu. İzzet Baysa Caddesi üzerindeki Kızılay Çeşmesinden, su içmek isteyen genç bir kızın yanına, sokak kedisi yaklaştı. Kediyi fak eden hayvan sever genç kız kedinin su ihtiyacı olduğunu fark edere, avucuna doldurduğu kökez suyunu, kediye içirdi. Bu anlamlı ve bir o kadar da güzel fotoğrafı da haber yapmak bize düştü.

Sokaklarda yaşayan sayısız kedi ve köpek açlık ve susuzlukla yaşamaya devam ederken, genç bir kızın sokak kedisine elleriyle avuç su vermesi, bir çok insana örnek olacak nitelikteydi. Başta bu fotoğrafları çekerek bizlere ulaştıran ve sokak kedisine avuç avuç su verip, onunu susuzluğunu gideren genç kızımıza sonsuz teşekkürler. İşte hayvan severliğinin en güzel fotoğrafı.