EM Beauty Studio güzellik salonu açıldı

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’nun güzellik adına ihtiyacı olan tüm hizmetlerini karşılayabileceği, erkek ve kadın ayrımı gözetmeden hizmet veren Bolu EM Beauty Studio güzellik salonu, kalabalık ve görkemli bir açılışla Beşkavaklar Mahallesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinde Bolu halkıyla buluştu.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMLER

Alanında uzman kadrosu, ferah odaları ve son teknoloji uygulamalarıyla birlikte hifu, epilasyon, bölgesel incelme, cilt bakımı, cilt yenileme, protez tırnak, microblading ve dudak renklendirme hizmetleri veren EM Beauty Studio, güzelliğine düşkün tüm misafirleri için kaliteli bir seçenek olarak, açılışa özel indirim fırsatlarıyla Bolu’da göze çarpıyor.

MİSAFİRLERİN İLGİ OLDAĞI OLDU

Yapılan muhteşem dans gösterisi ardından büyük bir kalabalıkla birlikte gerçekleştirilen açılışa, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür V. Hüseyin Kazlı, Beykoz ailesi, Firune sahibi Hakan Kalafatoğlu, Hakgül sahibi Müslüm Kurt ve Fatih Özkocabaş katıldı.

ÖNEMLİ OLAN SAMİMİYET

Muhteşem açılışın ardından katılan ziyaretçilere teşekkürlerini sunan kurucu Emsal Kaya, “Misafirlerimizin güzelliğine güzellik katmak için çıktığımız bu yolda EM güzellik salonumuzu Bolu ile buluşturduk. Hem ülke ekonomisine katkı sunmak hem de kadın ve erkek tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına, alanında profesyonel ekibimiz, modern donanımlarımız ve samimi duruşumuzla şubemizi açtık. Önemli olan samimiyet. Tüm misafirlerimizi çayımızı, kahvemizi içmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Randevu için

0 (507) 648 54 18

Adres:

Beşkavaklar Mahallesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı