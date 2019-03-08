“Emanete riayet etmemiz gerekiyor”

Haber: Gönül Olutürk

“Okul Güvenliği” toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, tüm okul müdürleri ve müdür yardımcıları, okul aile birlikleri başkanları ve başkan yardımcıları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kurum amirleri okulların güvenliklerinin sağlanması konusunda yapılan çalışmaları sundu.

KURUM AMİRLERİ SUNUM YAPTI

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe; eğitim öğretim istatistikleri, okulların güvenliği, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi entegrasyonu verilerini davetlilerle paylaştı. İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol; bağımlılıkla mücadele ve halkı bilinçlendirme, AMATEM çalışmaları ve sigara bırakma danışmanlık merkezleri konularında bilgi sunumu yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik; okullarda alınan güvenlik tedbirleri, akran ve mahremiyet eğitimi ve okul önü servis uygulama çalışmalarını anlattı. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan; okullarda alınan tedbirleri, risk analiz değerlendirmeleri, denetimler ve okul geçit görevlileri eğitimleri çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

“ANNE BABALARIN EN DEĞERLİ VARLIĞI EVLADIDIR”

Kurum amirlerinin sunumlarının akabinde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit şunları söyledi: “Bir devletin en kıymetli değeri madden ve manen iyi yetişmiş sağlıklı gençleridir. Anne babaların da en değerli varlığı evladıdır. Ne yazık ki bazen içten ama çoğu zaman dıştan oynanan oyunlarla milletler ve gençleri üzerinde yıkıcı planlar yapılmaktadır. Tarih boyunca cephelerde bizleri yenemeyenler nasıl tarihten silebiliriz diye çalışmışlardır. Edebimizle, ahlakımızla, manevi ve maddi değerlerimizle, kültürel değerlerimizle uğraştıktan sonra böl, parçala, yut noktasına getirmişlerdir. Ne yazık ki bunun karşısında bizim de içimizde onlara çanak tutan onlara ilgi alaka duyanlar olmuştur. Oysa biz her türlü müskiratı ve uyuşturucu özelliği olan maddeyi hayatından uzak tutan, sevgi ve saygıyı esas alan bir milletin, derin bir kültürün, büyük bir inancın insanlarıyız.

“ÇOCUKLAR BİZE MİLLETİMİZİN EMANETİDİR”

Sevdiğini öldüren, ne olduğu belli olmayan insanlar oluştu içimizde. Birçok dünya ülkesi gibi bağımlılık en büyük bela oldu başımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanlığımız öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile birlikte okullarımızın daha güvenli olması için kararlar alındı. İçişleri Bakanlığımız yayınladığı genelgeler doğrultusunda bütün illerde olduğu gibi ilimiz genelinde de güvenli okul çalışmaları yapılmaktadır. Bağımlılık ve diğer belalardan gelecek nesillerimizi uzak tutabilmek için öncelikle bizim değerlerimize saldıranları ve ne için saldırdıklarını bilmemiz ve kadim geleneklerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Çocuklarımız bize milletimizin emanetidir. Emanete ihanet değil riayet etmemiz gerekiyor. İnsana dokunacağız, çocuğa dokunacağız. Nefret eden değil seven, somurtan değil gülen, sorun değil çözüm üreten, kavga eden değil uzlaşan, doyumsuz değil kanaatkar olan, günü kurtaran değil, kaliteye önem veren, tembellikle değil çalışarak kazanan, nankör değil teşekkür edebilen, küstah değil özür dileyebilen, sadece iyi bir gelecek için değil, geçmişine ve milletine karşı borcunu ödemek için bütün gücüyle çalışan bir nesil yetiştirmeye çalışalım.”

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 12:05