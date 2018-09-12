Haber: BMA

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) çözüm önerilerini hükümetin yanı sıra yerelde bulunan sivil toplum kuruluşları ile de paylaşmak ve onların da fikrini almak üzere harekete geçti. Bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ilimize geldi. Bolu Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarları Odası Toplantı Salonunda çok sayıda STK Başkanı ve Esnaf Odası Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan, yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Ekonomik krizin sadece ABD ile yaşanan sorunlarla açıklanamayacağına dikkat çeken Gülizar Emecan, Dolar kurundaki artışın Rahip Brunson olayının çıkması sonrası yüzde 28.9 civarında olduğunu, ama 2018 yılı başı itibariyle bakıldığında ise artışın yüzde 43.5 olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk etapta alınması gereken önlemlerin belirlendiğini ifade eden CHP Milletvekili Emecan, 13 maddelik ekonomik öneri programını STK ve Esnaf Odaları Başkanlarıyla paylaştı. Başkanlar daha sonra ekonomik sıkıntılarla alakalı sektörlerde yaşanan sorunları CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan’a iletti. STK başkanlarını dikkatle dinleyen CHP Milletvekili Emecan, yaşanan sorunlarla ilgili Genel Merkeze iletmek üzere notlar aldı.

