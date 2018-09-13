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13 Eylül 2018 Perşembe
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    • Emecan, ekonomi paketini STK’larla paylaşmaya devam ediyor

    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, partisinin ekonomiyle ilgili açıkladığı öneri paketiyle alakalı aktarımların 2.etabı için tekrar Bolu’ya geldi.

    13 Eylül 2018 Perşembe 16:21
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    Emecan, ekonomi paketini STK’larla paylaşmaya devam ediyor
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    Haber: BMA

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), son dönemde ekonomide yaşanan sıkıntılar dolayısıyla 13 maddelik bir öneri paketi hazırladı. CHP, hazırlamış olduğu öneri paketini yerelde STK’lara aktarmak ve yerel anlamda yaşanan sıkıntıları dinlemek için Milletvekilleriyle çalışmalara başladı. Bu çalışmalar kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, ilimizi yeniden ziyaret etti. Ekonomi öneri programının aktarımı için 2. etap çalışmalarını gerçekleştiren İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan’ın ilk durağı Bolu Ziraat Odası oldu. Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’ın karşıladığı Emecan, teşekkür ederek başladığı konuşmasında ekonomiye ilişkin son verileri paylaştı. 13 maddelik öneri paketini Bolu Ziraat Odası Başkanlığına anlatan Gülizar Emecan daha sonra çiftçilerin sorunlarını Başkan Hakkı Fidan’dan dinledi. Üretimin yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizen İstanbul Milletvekili Emecan, Hakkı Fidan’ın anlattığı sorunlar ve önerilerle ilgili de notlar aldı.

    Ziraat Odası’nın ardından CHP Milletvekili Emecan ile CHP Bolu heyeti, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ne geçti. Burada Gülizar Emecan’ı Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ile kalabalık bir basın grubu karşıladı. Ekonomik sıkıntılar ve çözüm yollarına ilişkin parti politikalarını basın mensuplarıyla paylaşan CHP Milletvekili Emecan, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cemiyet Başkanı Velioğlu ise, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla basın sektörünün de olumsuz etkilendiğine değinerek Emecan ile görüş alışverişinde bulundu.

    Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan’ın son durağı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Bolu Şubesi oldu. MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve Yönetim Kurulu Üyelerinin karşıladığı CHP Milletvekili Emecan, MÜSİAD Şubesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında ekonominin son dönemde yaşadığı sıkıntıları ele aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği 13 maddelik öneri paketinin içeriğini madde madde açıklayan Emecan, daha sonra MÜSİAD Şube Başkanı Abat’ın iş adamları ve yatırımlar hakkındaki görüşlerini dinledi. Bolu yerelindeki ekonomik yatırımlar ve gelecekte yapılmasını istedikleri iyileştirmeleri ifade eden Abdullah Abat, ekonominin yeniden normal düzeye gelmesi için iç çatışmaların son bularak daha yapıcı ve beraberlik içinde hareket edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Ziyaretin sonunda CHP Milletvekili Emecan, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abat’a CHP’nin hazırladığı ekonomik öneri paketi dosyasını teslim etti.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, İstanbul, Milletvekili

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