Haber: Aysun Beykoz

Emek Partisi bürosunda gerçekleşen kongre saygı duruşu ile başladı. Divanın oluşturulmasının ardından delege konuşmalarına geçildi. Güncel siyasal gelişmeler ve uluslararası durumun değerlendiği kongrede ülkemizde ve dünyada işçiler ve emekçiler açısından yaşam standartlarının giderek kötüleştiği, kazanılmış haklara yönelik sermaye iktidarlarının tırpanlama girişiminde olduğuna değinildi. Ak Parti iktidarının OHAL’i uzatması ve ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilmesi eleştirildi. Ülkenin demokratikleşmesi için emekten, özgürlüklerden, laiklikten yana tüm güçlerin bir araya gelmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan seçimde Soykan Çelikbaş merkez ilçe başkanı olarak seçildi.