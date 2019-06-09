“Emek ve Adalet Yürüyüşü” başlatacaklar

Haber: Aysun Beykoz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 11 Haziran saat: 12.00’de Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, Bolu’dan Ankara’ya başlatacakları Emek ve Adalet Yürüyüşü hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. Basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi önünden başlayacak 196 kilometrelik yürüyüş, 22 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezi önünde tamamlanacak.

Konuyla ilgili olarak sendikadan yapılan duyuruda, Bolu Belediyesi’nde işten atılan işçiler özelinde başlatılan yürüyüşün, CHP ve HDP’li belediyelerde HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası üyesi emekçilere yönelik baskı ve tehditlere karşı da bir uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Yürüyüşe, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale/Bayramiç ve İzmir/Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçilerin iş akdini fesheden diğer belediyelerden binlerce işçi katılacak.