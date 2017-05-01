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01 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • “Emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor”

    Belediye İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Sinan Ay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile bir basın açıklamasında bulundu. Ay, açıklamasında emekçilerin bir araya gelip taleplerini haykırdığını belirtti.

    01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:10
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    “Emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor”

    Haber: Aysun Beykoz

    Sinan Ay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeni ile yaptığı açıklamada emekçilerin bir araya gelip taleplerini haykırdığını söyleyerek “Bugün işçilerin uluslar arası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığını gösterdiği gündür. Bugün tüm dünyada emekçiler, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor. Teröre karşı kardeşlik Diyerek, Tüm emekçileri ve Bolu Halkını saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Emperyalizmin bölge ve ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları görerek, İşsizliğe, yolsuzluğa, yoksulluğa, hukuksuzluğa, emperyalizme, kapitalizme, karşı çıkmak. Birliği, dayanışmayı ve mücadeleyi güçlendirmek, kardeşçe, insanca yaşamak için 1 Mayısı "Bolu"da kutluyoruz. Ekmek, barış, özgürlük için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

    “SORUMLULARA HESAP SORULMUYOR

    Ay, iş kazalarına değinerek sorumlulara hesap sorulmadığını vurgulayarak “Çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla ülkede egemen olması için bir araya geldik. Tüm dünyada emekçiler, daha dün kölelik koşullarında çalışmaya karşı çıkarken, 8 saatlik çalışma uğruna canlarını verirken, bugün, hala birçok ülkede benzeri çalışma koşullarının var olmasını kabul etmiyoruz. Ülkemizdeki işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, baskılara karşı çıkıyoruz. Sağlık ve eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerinin paralı hale getirilmesine karşı çıkıyoruz. Sosyal devlet uygulamalarının budanmasına, sosyal yardımlarla sınırlı tutulmasına karşı çıkıyoruz. Kıdem Tazminatlarımıza dokunulmasına karşı çıkıyoruz. Asgari ücret düşük tutuluyor. Esnek ve kuralsız çalışma biçimleri egemen kılınmak isteniyor. Taşeron işçiliğini yaygınlaştırma, işçiyi özel istihdam bürosu aracılığıyla kiralama planları yapılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Sorumlulara hesap sorulmuyor. Özelleştirme adı altında talan sürdürülüyor. Sefalet sürdürülmek, çocuklarımızın geleceği karartılmak isteniyor. Şimdiye kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, işçiler, kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf yani iktisaden güçsüz geniş halk kesimleri bedel ödemek durumunda bırakılıyor. Artık bu gidişe “dur” diyoruz. Biz insana yakışır koşullarda çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal haklar istiyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Belediye, İş, Sendikası, Bolu, Şube

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