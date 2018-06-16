MHP 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Deri sanayisinde esnaf ve çalışanlarıyla Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve ilçe teşkilatı ile ziyarete giden Evcil’e işçiler yoğun ilgi gösterdi.

HEM KONUŞTU HEM ÇALIŞTI

Samimiyet sloganı ile seçim çalışmalarına başlayıp bunu sürdüren Evcil, ziyaret ettiği deri fabrikalarında işçilere işlerinde bir yandan yardımcı olurken diğer yandan desteklerini istedi. Evcil’in bu davranışı işçilerden tam not aldı. Evcil etrafına toplanan işçilere yaptığı konuşmada, “Biliyorum ki oruçlusunuz ve vaktiniz çok almak istemiyorum. Gerede’yi hak ettiği yere taşıyabilmek bu konuda daha verimli çalışmak için oylarınıza talibim. Bu seçimlerde desteklerinizi bekliyorum.” şeklinde konuştu.