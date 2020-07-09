​​​​​​​Emekli maaş ödemeleri başlıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bu süreçte vatandaşlar da 'zamlı emekli maaşları ne kadar?' sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihler...

Emekliler temmuz zamlarını öğrenmenin ardından, maaşlarını almak için beklemeye koyuldu. Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.

SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira yatırılacak.

Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek.

60 AY VADELİ KREDİ

COVİD-19 sürecinde 10 milyondan fazla vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştiren PTTBank, emekli maaş müşterilerine bin 250 ile 80 bin lira aralığında, 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi imkanı sunacak. Emekli müşterilerin PTT işyerlerine kimlikleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.