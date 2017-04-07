Haber: Esra ÖZTÜRK

Emekli Subaylar Derneği’nin kuruluşunun 33.üncü yılı nedeniyle Anıt Park’ta tören düzenlendi. Atanının huzuruna çelengin konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşımız söylendi. Törende bir konuşma yapan Türkiye Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Mehmet Erişmiş, “Kuruluşumuz üyelerimize, ülkemize kutlu ve mutlu olsun. Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin 33.üncü Kuruluş Yıldönümü nedeni ile Dernek Günü törenine katılan Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Askerlik Şube Başkanlığı, Emekli Astsubaylar Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfına; Desteklerinden dolayı Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Basınımıza teşekkür ederiz” dedi.

Ermiş konuşmasının devamında; “Türkiye emekli Subaylar Derneği 2849 sayılı yasa ile 05 NİSAN 1984 tarihinde kurulmuş ve bu kanunla kamu yararına çalışan dernekler kapsamına alınmıştır.

Derneğimizin amacı: Cumhuriyetin kazanımlarına, Ulusal Bütünlüğümüze ve Egemenliğimize, Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti ilkelerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine, Atatürk’ün Düşünce Sistemine ve Manevi Şahsiyetine içten ve dıştan yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek için, yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev vermek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları ve faaliyetleri en etkin şekilde göstermek,

Vatan, Ulus ve Bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda yürütmektir. Deneğimizin Temel İlke ve Hedefleri, ATATÜRK İlke ve İnkılaplarının uygulayıcısı olan, Değiştirilemez kaydı ile Anayasamızın ilk üç maddesinde yer alan temel hükümlerini savunan,

Gücünü yasalardan, kendi kuruluş kanunu ve tüzükle kendisine verilen görev ve sorumluluklardan alan, Güncel olaylarla iç içe, onları takip eden, düşünen, tartışan, değerlendiren, Olaylar karşısında yorum ve tepkileri beklenen, Toplumun tüm kesimleri ile barışık ve onları birleştirici,

Bireylerin ve toplumun tam güvenini kazanmış, Aynı değerleri paylaşan birey grup gerçek aydın sivil toplum kuruluşu dernek ve platformlarla– çok yakın işbirliği içinde, Etkin bir Demokratik toplum kuruluşu olmaktır” diye konuştu.