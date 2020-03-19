Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele eş güdüm toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının arttırıldığını ve bayram ikramiyelerinin öne çekildiğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 LİRA

Emeklilere çifte müjde veren Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltildiğini belirtti. Erdoğan ayrıca bayramlarda verilen ikramiyelerin de tarihinin öne çekildiğini belirterek “Emeklilerin bayram ikramiyesini nisan ayı başında ödüyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu.