Emeklilere müjde

Haber: Aysun Beykoz

2017 yılında imzalanan promosyon sözleşmesinin Mart ayında sona ermesi sebebiyle bir süredir konuyla ilgili açıklamalar bekleniyordu. Milyonlarca emekli tarafından merak içerisinde araştırılan "2020 Emekli promosyonu ne kadar?" sorusu, Ziraat Bankası ve SGK tarafları arasında imzalanan anlaşma ile yanıt buldu. Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak. Emekli promosyon ücretleri konusunda özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yaparken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.