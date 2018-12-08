banner133

banner128

banner120
08 Aralık 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Emeklilere seyyanen 400 lira zam

    Emeklilere müjde gibi haber! Emekliler için yeni düzenlemeler geliyor. Maaşı bin liranın altında emeklilere seyyanen 400 lira zam yapılacak. Yani maaşları bin liraya tamamlanacak. Bu düzenlemeden dul ve yetimler de aynı şekilde yararlanacak.

    03 Aralık 2018 Pazartesi 11:32
    Bu haber 604 kez okundu
    Emeklilere seyyanen 400 lira zam

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Emeklilere yeni zam müjdesi! Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Yeni yılda emekli maaşlarına yeni zamlar gelecek. Peki bu zamlar ne kadar olacak? Kimler ne kadar zam alacak? Maaşı bin liranın altında emeklinin maaşına seyyanen 400 lira zam yapılacak.

    TORBA YASA

    Önceki gün Meclis'e sevk edilen Torba Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.

    200 BİNDEN FAZLA EMEKLİ YARARLANACAK

    Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 200 binden fazla emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.

    BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALAN EMEKLİ KALMAYACAK

    Maaşlar 400 liraya varan zam yapılarak bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

    NASIL YANSIYACAK?

    Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, Ocak'ta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.Maaşa çifte zam yansımış olacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda hisse oranında artış yaşanacak. Böylece yine toplam alınan maaş bin liranın altında kalmamış olacak. Yasanın kısa sürede Meclis'ten geçip resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Emeklilere, Müjde, Gibi, Haber!, Emekliler

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Geleceğe Değer Katanlarla Paşaköyde Toparlandık
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREYE?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129