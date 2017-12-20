Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünden emekliliğe ayrılan 12 yaşındaki Golden Redrevır cinsi narkotik köpeği Şimalin gerçek hayatı bir hayli ilgi çekici.

İzmir ilinde oturan bir hayvan sever tarafından sokakta yavru iken bulunan köpek, hayatını devam ettirmesi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yavru köpek daha sonra önce Emniyet Genel Müdürlüğüne ardında da yine yavru iken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine teslim edildi. Burada yetiştiricileri tarafından Şimal(Kuzey Yıldızı) adı verilen köpek, narkotik konusunda eğitildi ve uzmanlaştırıldıktan sonra operasyonlara katılmaya başladı.

12 yıldır Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünde kadrolu olarak narkotik köpeği olarak görev yapan Şimal yaşından dolayı müdürlük tarafından ıstakadan düşürüldü ve emekli edildi.

Şimal görev yaptığı sürece yüzlerce kilo uyuşturucunun bulunmasında büyük yardımcı oldu. Emekliye ayrılan Şimal emniyet bünyesinde bulundurulmaya devam ederken, meslektaşı olan Alman Kurdu narkotik köpeği Sezar’ın yalnız kalmaması için arkadaşlık yapmayı sürdürüyor.

ŞİMAL’İN AKİBETİNİ SORDU

İsmi açıklanmayan ve Şimal’i yavruyken İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne teslim eden hayvan sever vatandaş köpeğin akıbetini sordu. 5 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğüne bir dilekçe yazan ve Şimal’inakibitine öğrenmeye çalışan hayvan sever vatandaşa Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir mektup yazıldığı bu mektupta, yavru iken teslim alınan köpeğe Şimal isminin verildiği ve narkotik köpeği olarak emniyet bünyesinde görev yapmaya başladığı bildirildi. Bu haberi alan hayvan sever vatandaşın Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ikinci bir mektup yazarak, “Bu haberi almaktan büyük mutluluk duydum. Sokakta bulduğum yavru köpeğin elinde olmasından ve narkotik köpeği olarak görev yapmasından onur duydum. Allah devletimize zarar vermesin” cevap yazdığı öğrenildi.