Haber: Kasım ŞAHİN
Olay Gündem Gazetesinin uzun yıllardır köşe yazarlığını yapan ve yazdığı şiir ve romanlarıyla da Türk Edebiyatına katkıda bulunan Vali Yardımcısı Ömer Eru, emekliliğini, yazdığı güzel bir şiirle duyurarak şiire ve edebiyata verdiği değeri göstermiş oldu. Eru’nun işte yazdığı o çok duyarlı ve anlam yüklü emekli şiiri;
Emekli Oldum
İlk bahar havalar ısındı karlar erimeye başladı
Zamanı Kuşlar yapraklara koştu böcekler yuvalarından çıktı
Sevgililer aşk sözcüklerini kalpten fısıldamaya başladı
Sormadı kimse bana yaz sıcağını kış soğuğunu
Otuz sekiz yıl nasıl geçti bu güne nasıl geldim
Hatıralar nasıl birikti nasıl beyazladı saçlarım
Hizmete koştum bağrına aldı beni Anadolum
Sormadı kimse bana yorulduğumu yorulmadığımı
Atmış beş yaşını geçtin artık çalışma dediler
Otuz sekiz yıl hatırına bir taktirname verdiler
Son durağa doğru yürü deyip elime bilet verdiler
Sormadı kimse bana sonraki yol taşlımı karlı mı?
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