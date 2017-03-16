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16 Mart 2017 Perşembe
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    • Emekliliğini yazdığı şiirle duyurdu

    Uzun yıllar Bolu Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve 2015 yılında Mersin Vali Yardımcılığı görevine getirilen Ömer Eru, 38 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekli oldu. Gazetemiz köşe köşe yazarı, yazar ve şair olan Eru, emekliliğini ise yazdığı bir şiirle sevenlerine duyurdu.

    16 Mart 2017 Perşembe 10:48
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    Emekliliğini yazdığı şiirle duyurdu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Olay Gündem Gazetesinin uzun yıllardır köşe yazarlığını yapan ve yazdığı şiir ve romanlarıyla da Türk Edebiyatına katkıda bulunan Vali Yardımcısı Ömer Eru, emekliliğini, yazdığı güzel bir şiirle duyurarak şiire ve edebiyata verdiği değeri göstermiş oldu. Eru’nun işte yazdığı o çok duyarlı ve anlam yüklü emekli şiiri;

     

    Emekli Oldum

    İlk bahar havalar ısındı karlar erimeye başladı
    Zamanı Kuşlar yapraklara koştu böcekler yuvalarından çıktı
    Sevgililer aşk sözcüklerini kalpten fısıldamaya başladı
    Sormadı kimse bana yaz sıcağını kış soğuğunu

    Otuz sekiz yıl nasıl geçti bu güne nasıl geldim
    Hatıralar nasıl birikti nasıl beyazladı saçlarım
    Hizmete koştum bağrına aldı beni Anadolum
    Sormadı kimse bana yorulduğumu yorulmadığımı

    Atmış beş yaşını geçtin artık çalışma dediler
    Otuz sekiz yıl hatırına bir taktirname verdiler
    Son durağa doğru yürü deyip elime bilet verdiler
    Sormadı kimse bana sonraki yol taşlımı karlı mı?

    Anahtar Kelimeler: Uzun, Yıllar, Bolu, Vali, Yardımcısı

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