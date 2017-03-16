Haber: Kasım ŞAHİN

Olay Gündem Gazetesinin uzun yıllardır köşe yazarlığını yapan ve yazdığı şiir ve romanlarıyla da Türk Edebiyatına katkıda bulunan Vali Yardımcısı Ömer Eru, emekliliğini, yazdığı güzel bir şiirle duyurarak şiire ve edebiyata verdiği değeri göstermiş oldu. Eru’nun işte yazdığı o çok duyarlı ve anlam yüklü emekli şiiri;

Emekli Oldum

İlk bahar havalar ısındı karlar erimeye başladı

Zamanı Kuşlar yapraklara koştu böcekler yuvalarından çıktı

Sevgililer aşk sözcüklerini kalpten fısıldamaya başladı

Sormadı kimse bana yaz sıcağını kış soğuğunu

Otuz sekiz yıl nasıl geçti bu güne nasıl geldim

Hatıralar nasıl birikti nasıl beyazladı saçlarım

Hizmete koştum bağrına aldı beni Anadolum

Sormadı kimse bana yorulduğumu yorulmadığımı

Atmış beş yaşını geçtin artık çalışma dediler

Otuz sekiz yıl hatırına bir taktirname verdiler

Son durağa doğru yürü deyip elime bilet verdiler

Sormadı kimse bana sonraki yol taşlımı karlı mı?