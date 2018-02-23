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23 Şubat 2018 Cuma
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    • "Emeklilik için çiftçimizin önünde engel kalmadı"

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lu çiftçilere müjdeli haberi yaptığı yazılı açıklama ile verdi.

    23 Şubat 2018 Cuma 11:55
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    Haber: BMA

    Prim borcu nedeniyle emeklilik şartlarını getirdiği halde emekli olamayan Bağ-Kur'lu çiftçilere müjde veren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kurumlarla yaptığı İşbirliği Protokolü sayesinde artık çiftçimizin emekli olmasının önünde hiç bir engel kalmadığını söyledi.

    Konu ile ilgili açıklamada bulunan Doğanay şunları söyledi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Bankası; emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde prim borçları yüzünden emekli olamayan Bağ-Kur'lu çiftçilerimize, Ziraat Bankası'ndan alacakları kredi ile prim borçlarını ödeyerek hemen emekli olmalarına imkan sağlayacak "İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bu kapsamda; birikmiş borcu ile birlikte askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, birikmiş prim borcu ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek 4/b sigortalılar, kredi kullanarak prim borcunu ödeyen sigortalılarımıza emekli aylıkları bağlanacak olup, kullanmış oldukları kredi borcu emekli aylığından 48 ay vadeyle banka tarafından tahsil edilecektir. Başvurularını gerçekleştiren çiftçilerimizden herhangi bir komisyon alınmayacak olup, kredibilitelerine ilişkin  geçmiş sorgulanması da yapılmayacaktır."

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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