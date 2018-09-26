Haber: Ceylan BEYKOZ

Emeklilerin Ocak zammında enflasyon belirleyici olurken, tahminler ipuçlarını da veriyor. 2018 yılı enflasyonu yüzde 20.8 olarak tahmin ediliyor.Buna göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 olacak.

KİME, NE KADAR?

Bu tahmine göre emeklilerin Ocak maaşlarını hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, artışın yüzde 10.65 olması halinde maaşlarında yaşanacak değişimi görebilecek.Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak. Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor.Zam yüzde 10.65 olursa 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek

Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak.

ÇİFTE ARTIŞ

Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak.

EKSTRA ZAM

Tüm emekliler Ocak zammının oranını merakla beklerken, 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak. Düşük emekli maaşları seyyanen zamla bin liraya tamamlanacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.