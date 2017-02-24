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24 Şubat 2017 Cuma
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    • Emekliye promosyon müjdesi!

    Emeklilere verilecek promosyon ücretlerinde bankaların istediği otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi şartlar kaldırıldı.

    24 Şubat 2017 Cuma 12:03
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    Emekliye promosyon müjdesi!

    Haber: BMA

    Emeklilere bankalardan verilen promosyon ücretleri için istenilen şartlara vatandaşlarından gelen tepkiler sonrası durumu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin'e telefonda aktaran AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bugün itibariyle promosyonda şartların kalktığını açıkladı.

    Bankaların emeklilerden promosyon ücreti almaları için; otomatik ödeme, kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı açtırma şartları sunduğunu ve bunun da vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığını söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine konuyu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Orhan Yeğin'e bizzat aktardım. Bugün ise Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu da emeklilerimize promosyonda tüm şartların kalktığı müjdesini verdi. Artık tek şart, emekli promosyon aldığı bankadan 3 yıl ayrılamayacak" dedi.

    Emeklilere promosyon ödemelerinin şartlarının bugünden itibaren değiştiğini belirten Nurettin Doğanay, "Artık hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' Bankalar maaşını yalnız o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu Bey gerekli talimatı bütün bankalara gönderdi. Bankalar emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler " ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Emeklilere, Verilecek, Promosyon, ücretlerinde, Bankaların

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