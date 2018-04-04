banner133

banner128

04 Nisan 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Emekliye yeni zam oranı ortaya çıktı

    Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünüyor. Kesin oran için 3 veri kaldı. Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz zammına kilitlendi.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
    Bu haber 106 kez okundu
    Emekliye yeni zam oranı ortaya çıktı
     HABER:Ceylan Beykoz

    Bu emeklilerin 9 milyonu aşkın bölümünü oluşturan SSK ve Bağ- Kur'lular, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde. 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek. Bu da 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak zam oranı şekillenmeye başladı.

    İPUÇLARI GELDİ

    Emeklilerin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirlerken, bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 3 aylık enflasyona göre yüzde 2.77 olarak görünüyor. Geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verileri de eklenecek. SSK ve Bağ- Kur'luların Temmuz artışı ortaya çıkacak.

    Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceğini ortaya koymuştu.

    MEMURA FARK ÇIKABİLİR

    Enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlense de ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. Eğer bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.5 zamma ilaveten fark da alabilecek.

    2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminlerine göre memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceği açıklanmıştı.

    Anahtar Kelimeler: Emeklilerin, Temmuz, Zammı, Adım, Adım

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İnme “Seminerinden…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124