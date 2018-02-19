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19 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Emin Güz o günü anlattı

    HUDER Bolu Şube Başkanı Av. Mehmet Emin Güz, geçtiğimiz gün düzenlenen kahvaltı programında AK Parti İl Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları o gün ki görüşmeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    19 Şubat 2018 Pazartesi 14:06
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    Emin Güz o günü anlattı

    Haber: Kasım Şahin

    Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) Bolu Şube Başkanı Avukat Mehmet Emin Güz, geçtiğimiz gün düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi. HUDER Bolu Şubesi ve faaliyet gösterecekleri konulara ilişkin basın açıklaması yapan Av. Emin Güz, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. 2017 Aralık ayı sonunda yapılması planlanan ve daha sonra AK Parti Genel Merkezinin kongreyi iptal etmesi ile başlayan sürece ilişkin gelen bir soruya HUDER Bolu Şube Başkanı Av. Emin Güz, sürecin sonunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeyle alakalı olarak cevap verdi.

    Soruyu ilk kongre tarihi verildiğinde ikinci bir aday olarak çıktığını ve seçim yapılmasınıbeklediklerini söyleyerek cevaplamaya başlayan Av. Mehmet Emin Güz,“Genel Merkezimizin verdiği karar ile kongre iptal edildi. Bunun üzerine temayül yoklaması yapıldı. Yoklamada bildiğiniz üzere ben birinci olarak çıktım. Daha sonra Genel Merkezimiz başka istişarelerde bulundu,şu anki milletvekillerimiz ve eski milletvekillerimiz ile görüştü. Yapılan istişarelerden sonar bir liste oluşturuldu. Listede temayüle girmeyen başka arkadaşlar da yer aldı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gittik. Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız birebir görüşmemiz son derece sıcak, güzel ve insani bir ortamda gerçekleşti. Siyasete başladığım günden beri Cumhurbaşkanımız ile benim 6’ncı görüşmem olduğu için bu ortama alışığım” diye konuştu.

    “Helalleşmek için geldiğini öğrendik”

    Bütün özel görüşmeler bittikten sonra Nurettin Doğanay’ın da geldiğini ifade eden Av. Emin Güz, “Tabi Nurettin Bey mülakata çağrılanlar arasında değildi. Daha sonra Mustafa Ataş Beyden Cumhurbaşkanımız ile helalleşmek için geldiğini öğrendik. Sadece mülakata girenler ile ilgilibir değerlendirme yapıldıktan sonra o da çağrıldı. Bu arada konu artık kimin aday olacağı konusunda açıklama aşamasına geldi. Bu aşamada hep beraber Cumhurbaşkanımızın makamına girdik.Cumhurbaşkanımız ilk önce ‘Biz mevcut il başkanımızla devam etme kararı aldık’ şeklinde bir beyanda bulundu. Bizim tabi hayırlı olsun demekten başka bir şey söyleme gibi durumumuz yok. Burada elbette istişareler yapılmıştır” dedi.

    “Size ne Akşener’den”

    İl Başkanlığına aday konusunun açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine dönerek konuşmaya başladığını belirten Av. Mehmet Emin Güz ayrıca şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız ‘Bir takım saçma sapan tweetler paylaşıyorsunuz’ dedi. Tabi ben anlayamadım, yani nasihat mi veriyor yoksa bana yönelik mi diyor tam anlayamadım. Daha sonra Meral Akşener’den bahsetti. ‘Durumunu görüyorsunuz, size ne Akşaner’den’ dedi. Zaten doğrudan benimle konuşmaya başlayınca bana söylediğini anladım ve şaşırma ifadesi gösterdim. Cumhurbaşkanımız o zaman benim konudan haberim olmadığını anladı ve sonra dedi ki, ‘Siz İl Başkanlığı yaptınız,aynı zamanda kurucusunuz. Yapmış olduğunuz paylaşımların önemi büyük. Bu anlamda lafın nereye varacağına dikkat ederek paylaşım yapın’ dedi. ‘Peki efendim’ diyerek konuyu kapattık.

    “Akşener ve diğerleri ile ilgili attığım tweet…”

    Aynı zamanda köşe yazarlığı vasfı olduğu için zaman zaman toplumun her kesimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Av. Güz, Akşener konusuna ilişkin, “Daha sonra öğrendiğime göre Devlet Bahçeli’ye karşı Meral Akşener ve Koray Aydın gibi birkaç kişi aday olduğunda bu tip rekabet ortamlarının Türk siyasetini kaliteleştireceğinedair bir tweetim varmış. Tabi bu, dışarıdan gözlemci olarak yapılan bir yorum. Benim siyasi çizgim bellidir. 20 yıldan beri siyasete Fazilet Partisi ile başlamış ve şu an AK Parti ile devam etmekteyim. İdeolojik olarak da İyi Parti ile herhangi bir kesişme noktamız yok. Ancak buna rağmen bu paylaşımımın Cumhurbaşkanımıza benim daha önce İyi Parti’ye kayıt olduğum, sonradan çıkıpAK Parti’ye tekrar döndüğüm şeklinde bir bilgi kirliliği oluşturularak iletilmesinden kaynaklanan bir durum ortaya çıkmış” şeklinde konuştu.

    “Mutlaka gideceğim”

    11 Mart’ta yapılacak AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresine katılıp katılmayacağına ilişkin gelen soruya ise HUDER Bolu Şube Başkanı Av. Emin Güz, “Cumhurbaşkanımız artık bir karar vermiştir. Verdiği karar üzerine biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Onun kararının başımızın üstünde yeri vardır. Cumhurbaşkanımız Bolu’ya geldiğinde kongreye mutlaka gideceğim” diye cevap verdi.

    Anahtar Kelimeler: HUDER, Bolu, Şube, Başkanı, Av.

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