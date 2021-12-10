Emine Erdal 10 Aralık mesajı yayımladı



Haber: S. Özge Yücel

Dünya İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle 10 Aralık’ın Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlatan Emine Erdal, söz konusu beyannameyi imzalayan ülkelerin hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul ettiğini vurguladı.

“AK PARTİ GELİŞİMİ, DÖNÜŞÜMÜ VE DEĞİŞİMİ İLKE EDİNMİŞTİR”

AK Parti’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den bu yana reformcu kimliğiyle ön plana çıkan bir parti olduğunu kaydeden AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Erdal, “AK Parti sürekli daha iyisi için arayış içinde olan bir partidir. Bunu yaparken de temelde savunduğu değerlerden vazgeçmeden; gelişimi, dönüşümü ve değişimi ilke edinmiştir. Türkiye’de tartışılması dahi düşünülmeyen adımları atma cesaretini göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli dile getirdiği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla AK Parti, İnsan Hakları konusunda eğitimden sağlığa, kültürden inanç ve özgürlüklere kadar birçok konuda sessiz devrimler yapmıştır. Tüm ülkenin hatta tüm dünyanın ortak hedefi olması gereken bir konu olan insan hakları meselesinde muhalefet ise kör ve sağırdır. Amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu tutum atılan adımlardan olumlu etkilenecek toplum ve bireylere zarar veren bir anlayıştır” dedi.

“DÜNYADA TEK MAZLUM KALMAYINCAYA DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Dünya İnsan Hakları Beyannamesi’nin kabulünden bu yana 73 yıl geçmesine rağmen dünyanın birçok ülkesinde insan hakları ihlalinin yaşandığını belirten Emine Erdal , “Bu sebeple milyonlarca insan ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Dünyada insan hakları ihlaline uğramış tek bir mazlum kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz’ diyor. Bizler de kendisini sonuna kadar destekliyor ve bu hedef üzerine çalışıyoruz. Son olarak daha adil, yaşanabilir, sevgi ve barış dolu bir dünya temenni ettiğimizin altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.