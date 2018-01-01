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01 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Emine Erdoğan’ı, Bolulu Gazeteci Misafir Etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğimiz hafta içerisinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus’ta bir Bolulu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan resmi ziyaretin ardından Türk okulunu ziyaret etmişti.

    01 Ocak 2018 Pazartesi 11:43
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    Emine Erdoğan’ı, Bolulu Gazeteci Misafir Etti
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    Haber: Esra Öztürk

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tunus'ta Kasım ayında açılışı yapılan Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Kasım 2017'de resmi açılışı yapılan Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaretinde Erdoğan’a Bolulu bir gazeteci olan Maarif Vakfı Tunus Koordinatörü Murat Yılmaz ve ailesi eşlik etti.

    Okul öğrencileri ve velilerin yer aldığı programda, Maarif Vakfı Okulu'nun yeni aydınlık çehresinin Türkiye -Tunus iş birliğini güçlendireceğine olan inanç vurgulandı. Programda öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'la bazı bakan eşleri de eşlik etti. Program, aile fotoğrafıyla son buldu.

    MURAT YILMAZ KİMDİR?

    Türkiye Maarif Vakfı Tunus Koordinatörü Murat Yılmaz 1974 Bolu doğumlu bir gazeteci. Sırasıyla Köroğlu TV Haber Müdürlüğü, Bolu’da Haber Gazetesi,  Ekspres Gazetesi ve Bolu Olay Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 – 2006 tarihleri arasında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın iki yıl basın danışmanlığını ve Belediyenin basın yayın müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra bir grup arkadaşıyla birlikte Yeni Ufuk Gazetesini çıkarttı. 2010 Yılında yurtdışında insani yardım amaçlı çalışmalar yürüten çeşitli STK yönetimlerinde görev aldı. 2017 Yılı Mart ayından buyana ise Türkiye Maarif Vakfı Tunus Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. Kendisi gibi Bolulu olan Kadriye Yılmaz ile evli olan Murat Yılmaz iki çocuk babası.

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan’ı, Geçtiğimiz

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