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18 Nisan 2017 Salı
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    • Emlak envanteri değerlendirildi

    Milli Emlak Genel Müdürlüğünce çıkarılan Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda yapılacak olan iş ve işlemlere ışık tutmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce yayımlanan ‘’Orman Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde veya Kullanımında Bulunan Taşınmazların Kayıt altına alınması Uygulama Talimatı doğrultusunda eğitim düzenlendi.

    18 Nisan 2017 Salı 13:19
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    Emlak envanteri değerlendirildi

    HABER: Aysun Beykoz

    Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören’in Koordinasyonunda ve Makine İkmal Şube Müdürü Rıfat Günen’in eğitmenliğinde gerçekleşen ve Düzce ile Bolu İllerinde ayrı ayrı yapılan eğitimlere, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüklerinin İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, Döner Sermaye Saymanları, Emlak Şefleri, Taşınmaz Yetkilileri katıldı.

    Düzce İlinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Seminer Salonu, Bolu ilinde ise Gazelle Resort Otelde gerçekleşen eğitimlerin açılışında genel bir değerlendirme yapan Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Genel Müdürlüğümüzün emlak stoklarına son yıllarda ne kadar değer verdiğini, öncelikle kayıtlarımızda olup da henüz bilgimiz olmayan emlaklarımızı, her bir İşletme Müdürünün bizzat yerinde görerek tespit etmesi gerektiğini,  sonrasında ise bu emlaklarımızın kıymet artışına yönelik çalışma içinde olmasını istedi. Faydalı bir eğitim temennisinde bulunarak tüm katılımcılara teşekkür etti ve başarılar diledi.

    Eğitimlerde Makine ve İkmal Şube Müdürü Rıfat Günen tarafından Orman Genel Müdürlüğünün Emlaklarına bakış açısı ile yapılan ve yapılması gereken çalışmalar aktarıldı.

    Düzce Emlak Şefi Hakan Yasin Özdemir tarafından da katılımcılara, Orman Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde veya Kullanımında Bulunan Taşınmazların Kayıt Altına Alınması Uygulama Talimatı doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerin nasıl olması gerektiği sunum şeklinde anlatıldı.

    Son derece verimli olan eğitimlerin sonunda, Haziran ayına kadar çalışmanın bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatlandı. Katılımcıların birbirlerine iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından eğitimler sona erdi.

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