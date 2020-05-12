Emlak vergileri yasa gereği ertelenmedi

Haber: Volkan Yılmaz

Emlak Vergisi ödemek için son günlere yaklaşılıyor. Her yıl Mayıs ve Kasım ayında ödenen Emlak Vergisi’nin ilk taksiti bu ay ödenecek. Mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gereken Emlak Vergisi, belediyelerin internet sitelerinden online olarak kredi kartıyla ödenebiliyor. Emlak Vergisi’nin ödenmemesi halinde cezai işlem olarak vergi tutarına faiz işleniyor. Ayrıca konut ya da dükkan satışı gerçekleştirilecekse vergi ödenmeden tapu devir işlemleri yapılamıyor. Şehirlere göre değişiklik gösteren Emlak Vergisi, evin, dükkanın bulunduğu sokak, cadde gibi etkenlerle de artıyor ya da azalabiliyor. Emlak Vergisi’nin ikinci taksiti Kasım ayının sonuna kadar ödenebiliyor. İstenirse iki taksit de tek seferde ödenebiliyor.

BOLU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Koronavirüs tehdidi sonrası emlak vergilerinin ertelenip ertelenmediğini merak eden vatandaşlar için Bolu Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada “Vatandaşlarımız son günlerde belediyemizi arayarak emlak vergilerinin ertelenip ertelenmediğini sormaktadır. Bolu Belediyesi olarak 7244 sayılı yasa imkan verdiği için su faturalarını kiracılarımızın kiralarını erteledik. Ancak, emlak vergilerinin ertelenebilmesine imkan veren bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle emlak vergilerinin ertelenmesi kanunen mümkün değildir. Gecikme zammı ve faizine maruz kalmamanız için Emlak Vergisi borçlarınızı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ödemeniz gerekmektedir. Bolu Belediyesi vezneleri 31 Mayıs’a kadar Cumartesi dahil 08:30-17:30 saatleri arası açık kalacaktır. Ayrıca https://www.bolu.bel.tr/ sayfamızdan online ödeme yapabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 13:20