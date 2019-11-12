Emlak Vergisi 2. taksitlerini unutmayın

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, yaptığı açıklama ile 2019 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar olduğunu hatırlattı. Belediyeden yapılan açıklamada mükelleflerin cezai işlemlere uğramamaları için vergilerini en geç 30 Kasım 2019 Cuma gününe kadar ödemeleri gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların, vergilerini Gerede Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi aynı zamanda online olarak bulundukları yerden https://webportal.gerede.bel.tr/web/guest/37 web adresi üzerinde ödemeler bölümünden de yapabilecekleri ifade edildi.