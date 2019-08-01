Emniyet 2 bin 500 polis adayı alacak

Haber: Ceylan Beykoz

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. EGM’den yapılan duyuruda adayların, 5-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceği belirtildi.

EGM duyurusunda 2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar şu şekilde sıralandı:

“-T.C. vatandaşı olmak,

-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

-2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacaktır.)

-Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar //www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir.”