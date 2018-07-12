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12 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Emniyet davasında sona gelindi

    Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki yapılanmasına ilişkin davada 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın duruşması, karar için 19 Temmuz'a ertelendi.

    12 Temmuz 2018 Perşembe 13:26
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    Emniyet davasında sona gelindi

    HABER: KASIM ŞAHİN

    Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yetersiz olması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi bankasında yapılan tarama sonucunda belirlenen yeni tanıklar dinlenildi. Sanık M.D. ile ilgili bilgisi olduğu belirlenen tanık F.D, SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, sanığın ismini hatırladığını ancak hiç yüz yüze görüşmediğini söyledi. Daha önce verdiği ifadenin doğru olduğunu anlatan F.D, o ifadelerinin dikkate alınabileceğini dile getirdi. Tanık T.G. ise Z.Ü. ile birlikte çalışmış olabileceğini belirterek, daha önce verdiği ifadede katıldığı sohbetlerde sanığı görmüş olabileceğini söylediğini aktardı. T.G, sanığın örgüte üyeliği hakkında başka bir bilgi ve görgüsünün olmadığını da sözlerine ekledi. Tanık B.Ü. ise kendisine ulaşılamadığı için dinlenilemedi. Söz alan bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında beyanda bulunan tanıkların birçoğunun somut ifadeler vermediğini öne sürerek, bu nedenle beyanların dikkate alınmamasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini reddederek, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi bankasında yapılan tarama sonucunda tespit edilen ancak bu duruşmada dinlenilemeyen tanık B.Ü'nün dinlenilmesi ve kararın açıklanması için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

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